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أخبار
المؤتمر نت - العدوان استهدف 114 منشأة رياضية في اليمن

العدوان استهدف 114 منشأة رياضية وشبابية في 17 محافظة

المؤتمرنت -
العدوان استهدف 114 منشأة رياضية وشبابية في 17 محافظة
استعرض وزارة الشباب والرياضية محمد المؤيدي خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم الأحد، في صنعاء الخسائر والأضرار التي خلفها جرائم وانتهاكات العدوان الغاشم بحق عديد من المنشآت الشبابية والرياضية في اليمن.

وكشف وزير الرياضة محمد المؤيدي أن العدوان السعودي استهدف أكثر من 114 منشأة شبابية ورياضية في 17 محافظة يمنية.

وأكد أن التقديرات الأولية للخسائر والاضرار الناجمة عن استهداف تحالف العدوان الغاشم للمنشآت الشبابية والرياضية في الجمهورية اليمنية تصل إلى أكثر من مليار دولار.










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