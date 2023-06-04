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أخبار
المؤتمر نت - التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بدار الرئاسة المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي

المشاط يشدد على الاهتمام بالمعاقين والجرحى

المؤتمرنت -
المشاط يشدد على الاهتمام بالمعاقين والجرحى
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بدار الرئاسة المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي.

وخلال اللقاء استمع فخامة الرئيس المشاط، إلى شرح موجز عن آثار العدوان الأمريكي السعودي والأسلحة المحرمة، على زيادة نسبة المعاقين في الجمهورية اليمنية، وارتفاع أعداد إعاقة الدماغ وتشوهات الأطفال خلال أكثر من ثمان سنوات من العدوان.

وأشار الرئيس المشاط إلى أن ما خلفه العدوان من الألغام، أضاف شريحة كبيرة من المدنيين إلى المعاقين.

وأكد ضرورة الاهتمام بالجرحى والمعاقين بشكل عام، وخاصة الذين أصيبوا في جبهات العزة ومواقع الشرف والبطولة، والذين يستحقون الدعم بالدماء وليس بالمال فقط.








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