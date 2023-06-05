المؤتمرنت -

طقس اليوم: أمطار رعدية متفاوتة وأجواء حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى وخاصة أجزائه الجنوبية والشرقية.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت والضالع، وقد تشمل أجزاء من محافظات شبوة، أبين ولحج والسواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وسهل تهامة.



وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة على المناطق الصحراوية والساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى مابين 34-40 درجة مئوية.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 14.6ملم، تعز : 3.9، المحويت : 0.3ملم.



كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من محافظات حجة، الحديدة ولحج وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحذر من الانهيارات الصخرية والتدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار، ومن ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.