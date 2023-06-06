الثلاثاء, 06-يونيو-2023 الساعة: 06:55 م - آخر تحديث: 06:43 م (43: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور

الأمين العام يعزي بوفاة نائب رئيس مؤتمر الخوخة

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة نائب رئيس مؤتمر الخوخة
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ عبده امين خان، نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية الخوخة، محافظة الحديدة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد / محمد عبده امين خان، وإخوانه، وكافة آل خان، بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وانا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: فولودين: حلف الناتو يخوض حرباً ضد روسيا
اقتصاد: ارتفاع طفيف لمؤشر بورصة مسقط
محافظات: مخيم مجاني للعيون في حبور ظليمة بعمران
أخبار: أجواء حارة وأمطار.. وتحذير من اضطراب البحر
أخبار: اليوم.. بدء صرف نصف معاش مايو في صنعاء
أخبار: تعميم هام من البنك المركزي لشركات الصرافة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج قاسم الضاوي
أخبار: تصعيد خطير.. 17 غارة عدوانية على الحديدة
عربي ودولي: بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان
ثقافة: الإعلام تنعي الصحافي إبراهيم المعلمي
عربي ودولي: منظمة تقترح "جواز سفر صحي" عالمي
فنون ومنوعات: حسن يوسف يفجر مفاجأة عن سعاد حسني
مجتمع مدني: 6 مشروبات تخفض الكوليسترول في الدم
أخبار: الكشف عن جرائم سعودية بالجملة ضد مغتربين يمنيين
محافظات: صنعاء تناقش آلية تحسين الأرصفة والشوارع
أخبار: استدعاء برلماني للحكومة لمناقشة قضايا المواطنين
أخبار: إغلاق عدد من المحلات التجارية في صنعاء
أخبار: الشريف يعزي حسين سعد هادي بوفاة والده
أخبار: وصول 11 مهاجر أفريقي إلى اليمن في مايو
علوم وتقنية: فوائد مذهلة للفيتامينات على الذاكرة
عربي ودولي: مقتل وفقدان 23 شخصا بفيضانات هايتي
أخبار: وفاة طفل غرقاً في حاجز مائي بريمة
محافظات: استكمال إعادة تأهيل 3 مرافق صحية في تعز
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: طقس اليوم: أمطار رعدية متفاوتة وأجواء حارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023