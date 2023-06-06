المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة نائب رئيس مؤتمر الخوخة

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ عبده امين خان، نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية الخوخة، محافظة الحديدة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد / محمد عبده امين خان، وإخوانه، وكافة آل خان، بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وانا اليه راجعون"

