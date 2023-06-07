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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة في وفاة

الأمين المساعد يعزي بوفاة إسماعيل الغزالي

المؤتمرنت -
الأمين المساعد يعزي بوفاة إسماعيل الغزالي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى القيادي المؤتمري رجل الأعمال/ اسماعيل عـبدالرحمن الغزالي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد/ إبراهيم عبدالرحمن الغـزالي، والى نجلي الفقيد/ محمود وصادق إسماعيل عبدالرحمن الغزالي، وإخوانهم، وكافة آل الغزالي، بمديرية النادرة محافظة إب.عبّر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وانا اليه راجعون"








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