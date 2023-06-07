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أخبار
المؤتمر نت - عُقدت اليوم بصنعاء خمس جلسات عمل ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للطب المخبري، الذي ينظمه المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية بوزارة الصحة العامة والسكان على مدى ثلاثة أيام

5 جلسات عمل في المؤتمر الرابع للطب المخبري بصنعاء

المؤتمرنت -
5 جلسات عمل في المؤتمر الرابع للطب المخبري بصنعاء
عُقدت اليوم بصنعاء خمس جلسات عمل ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للطب المخبري، الذي ينظمه المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية بوزارة الصحة العامة والسكان على مدى ثلاثة أيام.

واستعرضت الجلسات عدداً من أوراق العمل والأبحاث، مقدمة من الأطباء والأخصائيين من داخل وخارج اليمن حول التقنيات الحديثة في الطب المخبري، والتقنيات الجينية وأهميتها في التشخيص المخبري وتقديم ظاهرة الفجر وتأثير اسموجي.

وتطرقت أوراق العمل والأبحاث إلى المعلوماتية الحيوية كأداة أساسية للبحث العلمي والتطبيق السريري وأهمية التشخيص السريري للأكسوم والتسلسل الجيني الكامل بالإضافة إلى الاستدامة في تطبيق برامج ضبط الجودة الداخلية والخارجية في المختبرات الطبية.

وتناولت الجودة وكفاءة نتائج المختبرات الطبية “التحديات والحلول”، الاستدامة في تطبيق برامج مكافحة العدوى ومقاومة المضادات الميكروبية.

واعتبر مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة رئيس اللجنة الأساسية للمؤتمر، الدكتور عبد الإله الحرازي ونائب رئيس اللجنة عبد الرحمن الوزير، انعقاد المؤتمر رسالة لقوى العدوان بصمود اليمنيين واستمرار الأبحاث العلمية في الطب المخبري ومختلف المجالات.

ولفتا إلى ما تميز به المؤتمر من مشاركة كبيرة وفعالة غير متوقعة بلغت أكثر من ألف و700 مشارك من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية والصيادلة والتمريض إلى جانب كوادر المختبرات.. مؤكدين أهمية التكاملية بين الطب المخبري والسريري والصيادلة.

وأكد الحرازي والوزير، اهتمام قيادة وزارة الصحة بالطب التشخيصي ورفع مستواه في المستشفيات العامة والخاصة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.. مشيرين إلى أنه تزامنا مع المؤتمر تم إطلاق البرنامج الوطني لتقييم الجودة الوطنية الهادف لنشر ثقافة الجودة بين المختبرات الطبية وبرنامج مكافحة العدوى.

وأوضحا أن البرنامج يعمل التقييم الذاتي ولفت انتباه العاملين في المختبرات الطبية والتشخيص الطبي المخبري إلى الإجراءات وسلامة النتائج .. مؤكدين الاستمرار في برنامج مساقي الماجستير المهني للدم العام والميكروبيولوجي، حيث سيتم الاحتفال بتخرج أول دفعة من المساقين هذا العام.








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