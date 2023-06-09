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أخبار
المؤتمر نت - حريق يلتهم منزلاً في شارع المطار بصنعاء

حريق يلتهم منزلاً في شارع المطار بصنعاء

المؤتمرنت -
حريق يلتهم منزلاً في شارع المطار بصنعاء
أخمد رجال الدفاع المدني، الخميس، حريقاً في منزل بشارع المطار جوار وزارة الكهرباء بمديرية شعوب بأمانة العاصمة.

وقال مصدر مسؤول بالمصلحة، إنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران في غرفة بحوش المنزل، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى باقي أرجاء المنزل.

واوضح المصدر، أن اشتعال الحريق كان بسبب ماس كهربائي ولايوجد اي خسائر بشرية.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام دائماً بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.








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