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أخبار
المؤتمر نت - إعصار مداري شديد.. والأرصاد يطلق تحذير عاجل

إعصار مداري شديد.. والأرصاد يطلق تحذير عاجل

المؤتمرنت -
إعصار مداري شديد.. والأرصاد يطلق تحذير عاجل
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر أعالي البحار في أقصى المياه الإقليمية الشرقية للبلاد بالعاصفة الإعصارية ( بيبارجوي) وامتداد التأثيرات غير المباشرة إلى شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، من المتوقع هطول أمطار رعدية أقصى شرق المياه الإقليمية البحرية، وشرق خليج عدن وجنوب شرق أرخبيل سقطرى مع نشاط أخف للسحب.

وأشار إلى رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 22- 36 عقدة، واضطراب شديد في البحر وقد يتراوح ارتفاع الموج ما بين 3 إلى 5.5 أمتار.

ومن المحتمل حدوث انخفاض في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3-5 كيلومترات.

وأفاد المركز بأنها هطلت أمس أمطار رعدية على أجزاء من أرخبيل سقطرى كانت خارج نطاق محطة الرصد الجوي.

وحذر المركز ربابنة السفن بأنواعها والصيادين في أقصى المياه الإقليمية الشرقية وشرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى من سوء الأحوال الجوية .

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الاضطراب العالي للأمواج ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.








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