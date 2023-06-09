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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، عن خفض جديد في أسعار القمح والدقيق ضمن المراجعة المستمرة الاسعار السلع الغذائية الأساسية

تعميم جديد بتخفيض أسعار القمح والدقيق في صنعاء

المؤتمرنت -
تعميم جديد بتخفيض أسعار القمح والدقيق في صنعاء
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، عن خفض جديد في أسعار القمح والدقيق ضمن المراجعة المستمرة الاسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأصدرت الوزارة تعميما بتحديث قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية الأساسية، والذي تضمن خفض أسعار القمح والدقيق.

ووفق التعميم فان كيس القمح حجم 50 كيلو جرام أصبح بسعر 14,200 ريال , وكيس الدقيق 25 كيلو جرام بـ 7200 ريال وعبوة 10 كيلو جرام بسعر 2950 ريالا وقطمة 5 كيلو جرم بسعر 1450ريال وسعر الكيلو جرام بـ 300 ريال ،وكيس القمح حبوب 50 كليو جرام بمبلغ 12,500 ريال وحجم 25 كيلو جرام بمبلغ 6300 ريال.

كما جاء في التعميم أن سعر القمح المطحون 50 كيلو جرام بسعر 13400 ريال ، وعبوة 25 كيلو جرام بسعر 6750ريالا وعبوة 10كيلو جرام بسعر 2750 ريالا وعبوة خمسة كيلو جرام بسعر 1400 ريال وسعرالكيلو جرام الواحد 280 ريالا.

وعبّرت وزارة الصناعة والتجارة عن تقديرها للشركات والمحلات التجارية المتجاوبة مع تحديث القوائم السعرية وخفض الأسعار، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستبدأ عملية الرقابة والضبط ، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة سعرية او تموينية عبر الرقم المجاني 174.








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