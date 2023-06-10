المؤتمرنت -

اجتماع يناقش نقل المرضى والحجاج عبر مطار صنعاء

أكد اجتماع بصنعاء اليوم، ضم وزيري النقل عبد الوهاب الدرة والأشغال غالب مطلق، ضرورة فتح الوجهات الجديدة لنقل الحالات المرضية والمسافرين وحجاج بيت الله الحرام عبر مطار صنعاء الدولي.



وشدد الاجتماع، على أهمية التزام شركة الخطوط الجوية اليمنية بتجهيز وجدولة وبرمجة رحلات جوية خاصة بنقل ضيوف الرحمن المسجلين في مكاتب الحج والعمرة في صنعاء والمحافظات القريبة عبر مطار صنعاء الدولي وتسهيل عملية تفويجهم.



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والإرشاد وشؤون الحج والعمرة عبدالرحمن النعمي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف ومندوب من مكتب الممثل الأممي، إلى المعاناة والصعوبات التي يواجهها الحجاج أثناء السفر براً بسبب المسافات الطويلة والطرق الوعرة وغير الآمنة.. داعيا الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالملف الإنساني كحق كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية.



واستعرض الاجتماع الترتيبات لفتح الوجهات الجديدة للمسافرين وحجاج بيت الله الحرام جوا عبر مطار صنعاء سواء للعلاج أو لأداء فريضة الحج والعودة إلى أرض الوطن بسهولة ويسر.



وفي الاجتماع أشار وزير النقل إلى أهمية قيام شركة الخطوط الجوية اليمنية بتخصيص رحلات جوية عبر مطار صنعاء لنقل حجاج بيت الله.



ولفت إلى اهتمام وحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بحجاج الجمهورية اليمنية دون استثناء وتقديم كافة الخدمات لهم وتسهيل إجراءات سفرهم وعودتهم.



فيما أكد وزير الأشغال ضرورة العمل بحيادية تامة فيما يتصل بحقوق الشعب اليمني عامة وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص ومنها حقهم في السفر جوا.