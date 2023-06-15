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أخبار
المؤتمر نت - يعاني الكثيرون من الأرق أو قلة النوم، لاسيما أثناء الموجات الحارة التي تضرب مناطق عديدة حول العالم أثناء فصل الصيف

رغم الحر.. 3 نصائح بسيطة لنوم هانئ

المؤتمرنت -
رغم الحر.. 3 نصائح بسيطة لنوم هانئ
يعاني الكثيرون من الأرق أو قلة النوم، لاسيما أثناء الموجات الحارة التي تضرب مناطق عديدة حول العالم أثناء فصل الصيف.

وللتغلب على هذه المشكلة، نقلت صحيفة "إكسبريس" Express، عن فريق من الخبراء بعض النصائح المهمة للنوم خلال الأيام الأكثر سخونة في العام.

وقال أحد الخبراء: "الصيف هو وقت مضطرب للغاية للنوم. مع ساعات النهار الأطول ودرجات الحرارة المرتفعة، يبحث الناس دائما عن طرق للحفاظ على البرودة. وفي حين أن المراوح والفراش يمكن أن تكون مهمة، فإن الحفاظ على الهدوء في الليل هو شيء يمكن للجميع القيام به بميزانية محدودة".

وأشار إلى أن النوم بملابس أقل أو التخلي عن الألحفة يمكن أن يكون من أسهل الطرق للحصول على ليلة نوم جيدة في أشهر الصيف.

وأضاف بالقول: "نظرا لأن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تشهد درجات حرارة قياسية في أشهر الصيف، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت عادات النوم ستبدأ في التغير خلال الموسم".

وأوصى الخبراء بثلاثة أوضاع للنوم يمكن أن تساعد في الحفاظ على برودة الجسم خلال الليل، وهي: النوم على أحد الجوانب، ووضعية "نجم البحر" ووضعية "نوم لوح الخشب".

وضعيات النوم
وشرح الخبراء بأن النوم على الجانب هو الأفضل لأن مقدار التلامس بين المرتبة وجسمك أصغر. ومع ذلك، فإن النوم بوضعية "نجم البحر"، مستلقيا على ظهرك مع كون ذراعيك وساقيك ممدودتان يزيد من مساحة السطح بحيث يتبخر العرق ويبردك بشكل أسرع. وأفضل وضع مثالي لنوم هادئ في الليل هو "نوم لوح الخشب"، وهو وضع النوم الجانبي بحيث تكون الأرجل مستقيمة للأسفل وليست مطوية. وهذه الأوضاع هي الأفضل لأنها تسمح لجزء أكبر من جسمك أن يحصل على هواء نقي أثناء نومك.

كما قدم الخبراء أيضا بعض الحيل البسيطة التي يمكن أن تساعد على النوم في ليالي الصيف الحار والتي تشمل:

جمد الملاءات وأبقِ الستائر مغلقة
ويقول الخبراء: "إنها نصيحة غير تقليدية إلى حد ما. وضع الملاءات وأغلفة الوسائد في المجمد يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في الليل. وللقيام بذلك وعدم المعاناة من الملاءات المبللة أثناء ذوبان الجليد، ضع الفراش في كيس بلاستيكي ثم في الفريزر. وتكفي بضع دقائق لتبريد الملاءات وستبقى باردة لفترة كافية إلى أن تغفو".

أوضح الخبراء: "الحرارة يمكن أن تنتقل من الشمس إلى الغرفة. خلال أكثر فترات اليوم حرارة، ضع في اعتبارك إبقاء الستائر مغلقة لمنع أي انتقال غير مرغوب فيه للحرارة. وهذا مهم بشكل خاص إذا كانت هناك أي نوافذ تواجه الشمس. وإذا كانت الستائر ذات لون غامق، ففكر في تبديلها إلى ألوان فاتحة أو الأبيض لمنعها من امتصاص الحرارة".








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