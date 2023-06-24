المؤتمرنت -

الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء الـ 9 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 27 يونيو 2023م.



وذكرت الوزارة في بيان، أن إجازة عيد الأضحى تنتهي يوم الأربعاء 17 ذو الحجة 1444هـ الموافق 5 يوليو 2023م، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم السبت 20 ذو الحجة 1444هـ الموافق 8 يوليو 2023م وذلك استناداً إلى القانـون رقـم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.