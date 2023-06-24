السبت, 24-يونيو-2023 الساعة: 07:33 م - آخر تحديث: 07:25 م (25: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادية المؤتمرية الأستاذة سبأ صالح العومري، رئيسة القطاع النسائي بمديرية أرحب، والذي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء التنظيمي

الخطري تعزي بوفاة القيادية سبأ العومري

المؤتمرنت -
الخطري تعزي بوفاة القيادية سبأ العومري
بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادية المؤتمرية الأستاذة سبأ صالح العومري، رئيسة القطاع النسائي بمديرية أرحب، والذي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء التنظيمي.

مُعبرةً باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة لنجل الفقيدة فضل علي العومري وإخوانه وكافة آل العومري بمديرية أرحب محافظة صنعاء.. سائلةً المولى - عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 50 نقطة
عربي ودولي: بوتين: تمرد مجموعة فاغنر "طعنة في الظهر"
اقتصاد: أسعار الذهب تسجل أسوأ أداء أسبوعي
رياضة: استون فيلا يعلن تجديد عقد جون ماكغين
مجتمع مدني: إنذار بمرض السكري.. 6 علامات تظهر في الفم
علوم وتقنية: 6 أعراض للسرطان "الصامت"
فنون ومنوعات: السعادة.. هل يمكن ان نصنعها؟
أخبار: شهيد بانفجار قنبلة عنقودية شرق صنعاء
محافظات: تواصل أعمال ترميم وصيانة الطرق في تعز
أخبار: كيف تحمي نفسك من الصواعق الرعدية؟
أخبار: الثروة السمكية تفنّد أكاذيب قنوات العدوان
أخبار: العجي: فتح مطار صنعاء أمام الحجاج بادرة خير
عربي ودولي: السجن لرئيس وزراء ووزير صحة سابقين
علوم وتقنية: 3 طرق بسيطة لمواجهة حرارة الصيف
أخبار: أجواء حارة على سواحل الجمهورية
رياضة: انهيار مفاوضات ريال مدريد وخيتافي
أخبار: وفاة 4 أشخاص بصواعق رعدية بالمحويت وحجة
رياضة: ريال مدريد يمدّد عقد مدافعه ناتشو
فنون ومنوعات: الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان
محافظات: تدشين حملة نظافة شاملة في البيضاء
أخبار: المشاط يحذر تحالف العدوان من إضاعة الفرص
قضايا وآراء: منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
أخبار: 131 مواطناً يغادرون صنعاء لأداء مناسك الحج
عربي ودولي: موسكو: لا محل لماكرون في قمة "بريكس"
علوم وتقنية: ماذا تعرفون عن فوائد المانجو الصحية؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023