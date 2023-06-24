المؤتمرنت -

الخطري تعزي بوفاة القيادية سبأ العومري

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادية المؤتمرية الأستاذة سبأ صالح العومري، رئيسة القطاع النسائي بمديرية أرحب، والذي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء التنظيمي.



مُعبرةً باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة لنجل الفقيدة فضل علي العومري وإخوانه وكافة آل العومري بمديرية أرحب محافظة صنعاء.. سائلةً المولى - عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



إنا لله وإنا إليه راجعون.