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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تعلن بدء صرف نصف معاش يونيو 2020

صنعاء تعلن صرف نصف معاش يونيو 2020

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن صرف نصف معاش يونيو 2020
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم الأحد صرف النصف الأول من معاش يونيو 2020 للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي استكمال الهيئة للإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد لبدء الصرف اعتباراً من اليوم الأحد، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بالجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي اليمني، فضلاً عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت من دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمرة بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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