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أخبار
المؤتمر نت - المشاط يحث على توفير السلع بأسعار تراعي ظروف المواطن

المشاط يحث على توفير السلع بأسعار تراعي ظروف المواطن

المؤتمرنت -
المشاط يحث على توفير السلع بأسعار تراعي ظروف المواطن
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رجل الأعمال فتحي فاهم، ونائب رئيس الغرفة التجارية حسن السياني.

جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الاقتصادية وأهمية توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالاقتصاد.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات المتصلة بتنفيذ مشروع إنقاذ الخزان العائم صافر وتركيب الخزان العائم البديل.

وحث الرئيس المشاط، على توفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطن وتراعي ظروفه جراء العدوان والحصار.








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