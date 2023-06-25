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المؤتمر نت - كشف أخصائي الأمراض الصدرية الروسي البروفيسور زاوربيك أيسانوف أن تدخين علبة سجائر يومياً لمدة

كم تبلغ مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن؟

المؤتمرنت -
كم تبلغ مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن؟
كشف أخصائي الأمراض الصدرية الروسي البروفيسور زاوربيك أيسانوف أن تدخين علبة سجائر يومياً لمدة 10 سنوات كاف للإصابة بمرض الانسداد الرئوي.

وأشار الأخصائي إلى انه في حالة الانسداد الرئوي المزمن يحدث انسداد (تضيق) الشعب الهوائية، يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس، وعند تركه من دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. وفقاً لصحيفة «غازيتا. رو».

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال أيسانوف «توجد لدى الأطباء طريقة لتحديد كثافة التدخين (عدد علب السجائر في السنة)؛ فمثلا إذا كان الشخص يدخن في اليوم 20 سيجارة طوال السنة، تعتبر علبة في السنة. فإذا كان يستمر لمدة 10 سنوات فيعتبر 10 علب في السنة. وإذا كان يدخن 40 سيجارة لمدة خمس سنوات تعتبر أيضا 10 علب في السنة، لأن كثافة التدخين مضاعفة. وان ما يؤدي لتطور مرض الانسداد الرئوي مثلا هو تدخين 10 علب في السنة».








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