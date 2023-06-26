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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة

الوهباني يواسي آل جباره

المؤتمرنت -
الوهباني يواسي آل جباره
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج على محمد جباره، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الأستاذ / محمد علي جباره، وإخوانه، وكافة آل جباره، بمديرية بني العوام، محافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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