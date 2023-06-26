المؤتمرنت -

حجـاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية

توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة.



ويقضي الحجاج في منى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويُستحب فيه المبيت تأسيا واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه.



ويردد الحجاج في يوم التروية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".



ويوم غدٍ الأربعاء التاسع من ذي الحجة سيتوجه الحجاج إلى عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر حيث يصلون الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ومنها يتوجهون إلى مزدلفة حيث يبيتون ليلتهم.



وفي صبيحة اليوم العاشر (يوم عيد الأضحى) يعود الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ويذبحون الهدي إيذانا بالتحلل الأصغر، ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة.



ثم يعود الحجيج إلى منى لقضاء أيام التشريق، وبعد انتهائها يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الوداع والذي تختتم به مناسك الحج.



وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدوا أمس الأحد طواف القدوم لدى وصولهم إلى مكة المكرمة في بداية مناسكهم.

(سبأ)



