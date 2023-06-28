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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة

مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:

الشيخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكــرم

بمناسبة عيد الاضحى المبارك 1444هـ، اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة التي تحل علينا والشعب اليمني يواصل صموده في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف الوطن وتسعى لتمزيق وحدته الوطنية بمسميات ومبررات واهية ومختلفة يحاول اختلاقها تحالف العدوان وتنفيذها عبر أدواته من المرتزقة والعملاء.

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة، متمنيين لكم دوام الصحة واستمرار العطاء، وللشعب اليمني النصر والتمكين, وكل عام وأنتم والوطن بخير.

أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية








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