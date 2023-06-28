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أخبار
المؤتمر نت - بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري

الخطري تعزي قدريه الجفري بوفاة زوجها

المؤتمر نت -
الخطري تعزي قدريه الجفري بوفاة زوجها
بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة للاخت قدريه عبدالله الجفري _ عضو اللجنه العامه للمؤتمر الشعبي العام بوفاة زوجها.

مُعبرةً باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة لزوجة الفقيد وجميع اقاربها .. سائلةً المولى - عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.








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