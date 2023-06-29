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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس، برقيات

فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ أبو راس بعيد الأضحى

المؤتمر نت -
فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هجرية.

وعبرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات والجامعات، بأسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والمديريات في ربوع اليمن، عن أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، مثمنة مواقف المؤتمر الشعبي العام المنحازة دوما الى صف الشعب وحقوقه، والوطن ومكتسباته وسيادته واستقلاله، مباركة في هذا السياق عمليات تبادل الأسرى معبرةً عن أملها بأن يتم إطلاق بقية الأسرى بشكل كامل وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

وجدد رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيسه الأخ صادق بن امين ابوراس الذي جسد الحكمة والحنكة، منذ توليه إدارة شئون المؤتمر في أحلك الظروف، وفي مرحلة زمنية عاصفة ومصيرية للمؤتمر والوطن اليمني بشكل عام.

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.








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