المؤتمر نت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد النشاد

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد علي احمد النشاد، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الناس .



وفي البرقية التي بعثها الى الشيخ احمد علي النشاد ،والى نجل الفقيد الشيخ علي محمد علي النشاد وإلى أولاد الفقيد وكافة ال النشاد بمديرية عنس محافظة ذمار ، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".