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المؤتمر نت - تلقى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمر نت -
الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
تلقى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي - عضو اللجنة العامة.
أكد فيها أن هذه المناسبة الدينية تظهر بجلاء أكبر المعدن الأصيل للشعب اليمني الذي قاوم العدوان والحصار والحرب الاقتصادية ودعوات الانفصال والشتات بالمزيد من التكافل والتراحم والتلاحم؛ اتباعا لأوامر الله في الاعتصام بحبله ونبذ التفرقة والنزعات العنصرية بكل أشكالها وخلفياتها، كما بين سعي اليمنيين لتعظيم شعائر الله وانتزاع فرحة العيد بما يتوافر من إمكانات بعيدا عن المظاهر، وهذا ما يجب أن يكون عليه حال المسلم في الشدة والرخاء.

وعبر الرهوي عن أمنياته أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر المبين على قوى الإجرام والعدوان التي أوغلت في الدماء وانتهكت كل الحرمات، وأرادت أن تحول البلاد إلى مناطق نفوذ وقطاعات استثمار تتقاسمها أطراف التحالف ومن يقف وراءها.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن صمود القوى الوطنية المناهضة للعدوان وفي مقدمها المؤتمر الشعبي العام أصاب أعداء اليمن في مقتل، بعدم انجرارها لمخططات الفتنة، ورفضها وضع وحدة اليمن واستقلاله وسيادته على طاولة المساومة أو استخدامها أوراقا في لعبة السياسة، مقدمة بذلك النموذج الأسمى في الوطنية والمواقف الشجاعة التي تغلب مصلحة الوطن على المكاسب الآنية والمصالح الضيقة.
وأشاد عضو اللجنة العامة بحكمة رئيس المؤتمر في إدارة الشؤون التنظيمية وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية، والنأي بالتنظيم الرائد عن الحروب الصغيرة، والتزام خطاب وحدوي يجسد مبادئ المؤتمر وميثاقه الوطني.

واختتم الرهوي برقيته متوسلا إلى الله الكريم أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يرحم الشهداء ويكتب النصر والتمكين للشعب اليمني الصابر المجاهد.








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