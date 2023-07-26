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المؤتمر نت - توفى وأصيب 12 ألفاً و590 شخصاً جراء وقوع تسعة آلاف و117 حادثاً مرورياً في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام الماضي

وفاة وإصابة 12590 شخصاً بحوادث مرورية خلال عام

المؤتمرنت -
وفاة وإصابة 12590 شخصاً بحوادث مرورية خلال عام
توفى وأصيب 12 ألفاً و590 شخصاً جراء وقوع تسعة آلاف و117 حادثاً مرورياً في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام الماضي 1444هـ.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، أن ألفاً و488 شخصاً بينهم 260 امرأة، توفوا، وأصيب 11 ألفاً و102 شخصاً، بينهم ألف و966 امرأة بإصابات مختلفة.

وذكرت أنه تم تسجيل تسعة آلاف و117 حادثاً توزع بين ثلاثة آلاف و496 دهس مشاة، وألفان و373 صدام آليات، وألفان و124 صدام دراجة نارية، و669 انقلاب، 264 صدام جسم ثابت، و154 سقوط من آلية، و37 حريق وصدام دراجة هوائية وصدام حيوانات وغيرها.

وأفادت الإحصائية بأن الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت نحو أربعة مليارات و 528 مليوناً و 440 ألف ريال.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 13 ألفاً و631 متهماً بالحوادث، و13 ألفاً و631 آلية متسببة بها.

وبينت أن أسباب الحوادث توزعت على السرعة الزائدة بعدد ثلاثة آلاف و729 حادثاً، وإهمال السائقين بألفين و910 حوادث، فيما أدى إهمال المشاة إلى وقوع ألف و460 حادثاً، واستخدام الأحداث للسيارات إلى 98 حادثاً، أما السواقة بدون تراخيص فسجلت 282 حادثاً وتسبب الخلل الفني في وقوع 291 حادثاً، و347 حادثاً لأسباب أخرى.

ولفتت إلى أن أكثر الأماكن التي تقع فيها الحوادث طريق مستوي تليه تقاطعات، والطرق المنحدرة، والدوارات، والجسور الأرضية، والطرق المغلقة.

ودعت جميع المواطنين إلى التقيد التام والالتزام بالقوانين والآداب والتعليمات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وجعل الطُرق أكثر أمناً لمستخدميها.








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