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المؤتمر نت - ناقش مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل - رئيس مجلس الإدارة عبيد سالم بن ضبيع

إجتماع لمجلس صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

المؤتمرنت -
إجتماع لمجلس صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
ناقش مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل - رئيس مجلس الإدارة عبيد سالم بن ضبيع ، مستوى التنفيذ الفعلي لخطة الإنفاق للنصف الأول من العام المالي 2023م.

واستمع المجلس إلى تقرير حول مستوى الانجاز في خطة الإنفاق للنصف الاول من العام الجاري متضمنا خدمات وأنشطة وشراء الاجهزة التعويضية والمعينة للأشخاص ذوي الاعاقة وفق الاعتمادات المرصودة في الخطة الإنفاق.. مؤكدا ضرورة الأخذ بالملاحظات الواردة على التقرير.

واستعرض المجتمعون تقرير الإيرادات للنصف الأول من العام 2023م والعراقيل والصعوبات التي تواجه الصندوق في تحصيل إيراداته المستحقة لدى بعض الجهات.. مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود في متابعة تحصيل الإيرادات ليتمكن الصندوق من مواصلة مهامه في خدمة ورعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف المجالات.

واستمع الاجتماع إلى شرح من المدير التنفيذي للصندوق علي مغلي حول عملية سير الأداء داخل الصندوق وما تم إنجازه خلال النصف الأول من 2023م وأهمية إيجاد الحلول والمعالجات للصعوبات القائمة.








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