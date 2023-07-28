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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ علي الدباء

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ علي الدباء
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج الشيخ /علي ناصر علي الدباء، الذي إنتقل الى جوار ربه بعد حياه حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد الشيخ / صالح علي ناصر الدباء، واخوانه، وكافة ال الدباء بعزلة ثوبان مديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب.

سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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