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المؤتمر نت - ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، مجالات التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ قرار مقاطعة البضائع السويدية رداً على الإساءة للقرآن الكريم

المطهر يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار المقاطعة

المؤتمرنت -
المطهر يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار المقاطعة
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، مجالات التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ قرار مقاطعة البضائع السويدية رداً على الإساءة للقرآن الكريم.

وفي اجتماع عقد اليوم بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي وقيادة الغرفة، أكد وزير الصناعة اهتمام الوزارة بتقديم الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص وحل المعوقات التي تتعرض أنشطتهم التجارية والصناعية.

ونوه بمستوى الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص .. مشيداً بجهود قيادة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وتفاعلها الإيجابي مع الوزارة بما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي ويحقق الاستقرار السعري والتمويني.

وثمن الوزير المطهر التزام وتعاون القطاع الخاص بقرار حظر ومنع دخول البضائع السويدية .. مشدداً على أهمية البحث عن أسواق بديلة لاستيراد السلع الضرورية من البلدان الصديقة التي تحترم الإسلام والمسلمين ومقدساتهم.

بدوره عبر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة عن تقديره لقيادة وزارة الصناعة على تجاوبها مع المشاكل والعراقيل التي تعترض القطاع الخاص والعمل على حلها.

ولفت إلى توجه القطاع الخاص للاستيراد عبر ميناء الحديدة، لما لذلك من فوائد وحل مشاكل ومعضلات كانت تعترض المستوردين.

وأكد الهادي أن انسياب السلع للأسواق أصبحت أكثر سلاسة مع إعادة فتح ميناء الحديدة والأوضاع التموينية تشهد استقرارا خلال المرحلة الراهنة.








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