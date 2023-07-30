الأحد, 30-يوليو-2023 الساعة: 03:09 م - آخر تحديث: 02:39 م (39: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

طقس شديد الحرارة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات

المؤتمرنت -
طقس شديد الحرارة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، المحويت، حجة، غرب صنعاء وصعدة، مرتفعات لحج وأبين، وسط وجنوب حضرموت والمهرة وتمتد حتى سهل تهامة.

وأشار إلى احتمال أن يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 – 45 درجة مئوية.

وحسب المركز قد يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 – 39 درجة مئوية.

ومن المتوقع هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي تتراوح سرعتها بين 25 – 55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب : 12 ملم، صرفيت : 10.8، حجة : 5.9، الشحر : 2.6، صعدة : 2.1، السدة: 1.2، المحويت : 0.6، سيئون :0.1 ملم

كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كذلك حذر من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً والإكثار من تناول مياه الشرب والمرطبات.

ودعا المركز إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 6 قتلى بتحطم طائرة صغيرة في كندا
أخبار: المطهر يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار المقاطعة
أخبار: الوهباني يواسي آل العبسي
قضايا وآراء: المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
فنون ومنوعات: كيف تحمي طفلك من أشعة الشمس؟
علوم وتقنية: دخان الحرائق.. كيف يؤثر على صحتنا؟
علوم وتقنية: يعتقدون أنّهم "جثث تمشي"!
رياضة: استبعاد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية
عربي ودولي: الاحتلال الأمريكي يعزز ترسانته في الحسكة
أخبار: برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته لليمن
أخبار: أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطق
أخبار: الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة حسيبة شنيف
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل شنيف
ثقافة: نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس
أخبار: حريق يلتهم منزل مواطن في صنعاء
رياضة: باريس يسقط بثلاثية أمام أوساكا
أخبار: 49 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ علي الدباء
رياضة: فوز ودي ليوفنتوس على ميلان
عربي ودولي: الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا
أخبار: مجلس النواب يستأنف جلسات أعماله السبت
علوم وتقنية: إليكم الأعراض الرئيسية لإرهاق الجسم
مجتمع مدني: طبيب قلب يحذّر من مرض بلا أعراض
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
عربي ودولي: اعتقال 3 فلسطينيين من جنين ونابلس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023