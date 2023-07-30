المؤتمرنت -

طقس شديد الحرارة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، المحويت، حجة، غرب صنعاء وصعدة، مرتفعات لحج وأبين، وسط وجنوب حضرموت والمهرة وتمتد حتى سهل تهامة.



وأشار إلى احتمال أن يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 – 45 درجة مئوية.



وحسب المركز قد يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 – 39 درجة مئوية.



ومن المتوقع هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي تتراوح سرعتها بين 25 – 55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب : 12 ملم، صرفيت : 10.8، حجة : 5.9، الشحر : 2.6، صعدة : 2.1، السدة: 1.2، المحويت : 0.6، سيئون :0.1 ملم



كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كذلك حذر من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً والإكثار من تناول مياه الشرب والمرطبات.



ودعا المركز إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي.