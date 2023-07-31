المؤتمرنت -

جامعة صنعاء تقر اجراءات لصالح طلابها العرب

أقر مجلس جامعة صنعاء برئاسة رئيس الجامعة الدكتور القاسم محمد عباس، معاملة الطلبة العرب أسوة بالطلبة اليمنيين الملتحقين ببرامج وتخصصات الجامعة في نظامي الموازي والنفقة الخاصة من ناحية سعر صرف الدولار حسب سعر البنك المركزي.



وأكد المجلس بهذا الخصوص أن القرار يأتي تشجيعاً من الجامعة للطلبة من الأشقاء العرب الراغبين الدراسة بالجامعة وتمكينهم من الالتحاق ببرامج وتخصصات كليات الجامعة.



وشدد الاجتماع الذي حضره نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على ضرورة توفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة للطلبة المقيمين والوافدين من الدول الشقيقة للدراسة في جامعة صنعاء بشكل خاص والجامعات اليمنية بشكل عام.



وأوضح المجتمعون أن الجامعة تنفرد بتوفير برامج وتخصصات تقنية وتطبيقية نوعية تعد نقطة جذب للطلبة سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي وما تتمتع به الجامعة من محفزات ومميزات كونها في صدارة الجامعات الوطنية.



وكان المجلس ناقش عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله وفي مقدمتها السياسة العامة للقبول والتسجيل للعام الحالي والطاقة الاستيعابية والصعوبات التي تواجهها والمعالجات المقترحة.