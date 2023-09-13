الأربعاء, 13-سبتمبر-2023 الساعة: 05:35 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
أصعب اختبار للتحالف
يحيى علي نوري
المؤتمر‮ ‬نقطة‮ ‬تحول‮ ‬مهمة‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬اليمن
عبد‮السلام‮ ‬الدباء
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
أخبار
المؤتمر نت - الكشف عن دليل مادي على وجود مخلوقات فضائية

علماء يكشفون دليل مادي على وجود مخلوقات فضائية

المؤتمرنت -
علماء يكشفون دليل مادي على وجود مخلوقات فضائية
اكتشف العلماء التابعون لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ما يُمكن أن يكون الدليل المادي الأول على وجود مخلوقات فضائية وحياة خارج الكرة الأرضية.

وذكر تقرير نشرته جريدة (Metro) البريطانية، نشرته وسائل اعلام علية، أن "وكالة ناسا أثارت الآمال في العثور على حياة غريبة بعد أن كشفت عن آثار لجزيء تنتجه الكائنات الحية على الأرض فقط، ربما تم اكتشافه في كوكب خارجي بعيد".

والمادة التي تم اكتشافها في الفضاء الخارجي هي "ثنائي ميثيل كبريتيد" والذي يُرمز له بالرمز (DMS)، ويتم إنتاج هذه المادة عن طريق الحياة، وبشكل أساسي العوالق النباتية في المحيطات والأنهار والبحيرات.

ومع ذلك، يشير تحليل تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لكوكب (K2-18 b)، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد حوالي 120 سنة ضوئية من الأرض، إلى احتمال وجود آثار لـ DMS في غلافه الجوي.

وفي حين أن النتائج لم يتم تأكيدها بعد، فقد وجد تحقيق التلسكوب الفضائي أيضاً أدلة على وجود جزيئات حاملة للكربون بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون. وتضيف هذه المزيد من الدعم للنظرية القائلة بأن الكوكب (K2-18 b) يمكن أن يكون كوكباً خارجياً من نوع (Hycean)، وهو كوكب ذو سطح مغطى بالمحيط المائي وغلاف جوي غني بالهيدروجين.

وتم العثور على الكوكب الخارجي في المنطقة الصالحة للسكن أو "المعتدلة" حول نجمه، مما يعني أنه ليس حاراً جداً أو بارداً جداً بحيث لا يمكنه الاحتفاظ بالمياه السائلة.

ويأمل العديد من علماء الفلك أن تكون عوالم "هيسيان" هذه بيئات واعدة للحياة خارج كوكب الأرض.

وقال البروفيسور نيكو مادهوسودان، عالم الفلك في جامعة كامبريدج والمؤلف الرئيس للورقة البحثية التي أعلنت النتائج: "تؤكد النتائج التي توصلنا إليها أهمية النظر في بيئات متنوعة صالحة للسكن عند البحث عن الحياة في مكان آخر".

وأضاف: "تقليدياً، ركز البحث عن الحياة على الكواكب الخارجية في المقام الأول على الكواكب الصخرية الأصغر، لكن عوالم هيسيان الأكبر حجماً أكثر ملاءمة لملاحظات الغلاف الجوي".

ويُعرف الكوكب الخارجي المكتشف مؤخراً باسم كوكب نبتون الفرعي، وهو أكبر بحوالي تسع مرات من الأرض. وتعتبر الكواكب النبتونية الفرعية نادرة في جوارنا الكوني ولا تزال غير مفهومة بشكل جيد، لكن النتائج الأخيرة من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي مثيرة للغاية، بحسب ما يقول العلماء.

وقال عضو الفريق سوبهاجيت ساركار، من جامعة كارديف: "على الرغم من أن هذا النوع من الكواكب غير موجود في نظامنا الشمسي، إلا أن الكواكب الفرعية نبتون هي النوع الأكثر شيوعًا من الكواكب المعروفة حتى الآن في المجرة".

وأضاف: "لقد حصلنا على الطيف الأكثر تفصيلاً للمنطقة الفرعية لنبتون الصالحة للسكن حتى الآن، وهذا سمح لنا بالتعرف على الجزيئات الموجودة في غلافه الجوي".

ويدرس علماء الفلك في جميع أنحاء العالم أجواء الكواكب الخارجية كجزء من البحث عن حياة خارج كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن الأمر ليس سهلاً نظراً لأن نجمهم الأم يتفوق عليهم حرفياً، مما يجعل رؤيتهم مستحيلة. وعلى هذا النحو، يتم اكتشاف العديد من الكواكب الخارجية من خلال تغييرات طفيفة في سطوع النجم أثناء مروره أمامه.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب ينخفض عالمياً
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ليبيا
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: أنقذوا ليبيا من إعصار دانيال
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب في الاسواق العالمية
أخبار: الشوافي يكشف موعد بداية شهر ربيع الأول
محافظات: إغلاق ميدان السبعين بصنعاء
عربي ودولي: المغرب ترفض المساعدات الجزائرية
رياضة: البرتغال تكتسح لوكسمبورغ بـ 9 أهداف
عربي ودولي: الاحتلال يخطر بهدم منازل في أريحا
فنون ومنوعات: تحذير أوروبا من "غزو" مدمر
أخبار: 82 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
مجتمع مدني: هذا ما يفعله الخوف بجسمك
أخبار: الراعي يعزي نظيره الليبي في ضحايا الفيضانات
عربي ودولي: 2800 قتيل جراء "إعصار دانيال" في ليبيا
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط
رياضة: أولمبي اليمن يكتسح غوام بخماسية
أخبار: 3 جرحى بنيران العدو السعودي في صعدة
أخبار: معدل التلوث بمخلفات الحرب في اليمن الأعلى عالمياً
أخبار: توزيع 23 حراثة على مزارعي بني مطر بصنعاء
فنون ومنوعات: دنيا تكشف تطورات حالتها الصحية
عربي ودولي: الصين تنفي التجسس على بريطانيا
ثقافة: حلمي بكر: “خسرت كل حاجة”
رياضة: ألمانيا تُتوج بطلة لكأس العالم لكرة السلة
علوم وتقنية: 6 علامات تظهر نقص فيتامين "د"
عربي ودولي: زيلينسكي يهدد دول الاتحاد الأوروبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023