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أخبار
المؤتمر نت - كانت محرزة لدى النيابة على ذمة عدة قضايا مضبوطة خلال العامين الماضيين، وصدرت فيها أحكام بالإتلاف.

صعدة .. إتلاف 7 ملايين حبة بريجابالين

المؤتمرنت -
صعدة .. إتلاف 7 ملايين حبة بريجابالين
أتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة، يوم الاثنين سبعة ملايين و484 ألف 725 حبة بريجابالين من الادوية المخدرة والمهربة .

وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، أن تلك المواد كانت محرزة لدى النيابة على ذمة عدة قضايا مضبوطة خلال العامين الماضيين، وصدرت فيها أحكام بالإتلاف.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى ان النيابة العامة في هذه القضايا وغيرها لن تتوانى في القيام بواجباتها بالتعاون مع المحاكم وأجهزة الأمن في ضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ، وحماية مصالح المجتمع، وكل ما من شأنه تحقيق العدالة وترسيخ الأمن والاستقرار.

يشار إلى ان وحدة مكافحة التهريب خلال العام 1444 هجري نفذت اكثر من الف عملية ضبط لمواد غذائية وأدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، والسموم المحظورة.








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