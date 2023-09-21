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المؤتمر نت - السياسي الأعلى يبارك قرارات التغيير الجذري التي ستتخذها القيادة

السياسي الأعلى يبارك قرارات التغيير الجذري التي ستتخذها القيادة

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى يبارك قرارات التغيير الجذري التي ستتخذها القيادة
بارك المجلس السياسي الأعلى لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر المجيدة.

وأشاد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، بخطاب قائد الثورة بهذه المناسبة، مؤكداً دعمه ومساندته لأي قرارات يتخذها في إطار التغيير الجذري وإصلاح مؤسسات الدولة المركزية والمحلية كضرورة وطنية ومطلب شعبي في مناسبة يوم المولد النبوي الشريف الـ 12 من ربيع الأول 1445هـ.

كما أكد المجلس السياسي الأعلى، أهمية المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة وإحداث التغييرات اللازمة لذلك وفقاً لأسس واضحة ومتينة.

وأشار إلى أن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جدير باتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة والشجاعة التي ستعود بالخير على جميع أبناء الشعب اليمني.*وكالة سبأ








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