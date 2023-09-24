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أخبار
المؤتمر نت - فريق وطني ودولي يزور مستشفى السبعين

فريق وطني ودولي يزور مستشفى السبعين للأمومة والطفولة

المؤتمرنت -
فريق وطني ودولي يزور مستشفى السبعين للأمومة والطفولة
زار أمس السبت فريق وطني ودولي اليوم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة.

واطلع الفريق المعني بخطة حماية الأطفال بين اليمن والأمم المتحدة برئاسة مستشار المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية السفير عبدالاله حجر، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد المنصور وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ،على أوضاع الأطفال بالمستشفى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم والمواليد بتشوهات خلقية.

كما تفقد الفريق الذي يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع وحقوق الإنسان والخارجية ومسؤول ملف الحماية بمنظمة اليونيسيف، أقسام العناية المركزة للأطفال والطوارئ.

واستمعوا من مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب إلى شرح عن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لهذه الشريحة التي تعتبر أكثر المتضررين من جرائم العدوان والحصار على اليمن.

كما استعرضت الخطيب بحضور نائبتها للشؤون الفنية الدكتورة هناء الأديمي، الصعوبات التي تعيق سير الرعاية الطبية لهذه الشريحة وطرق معالجتها والدعم المأمول تقديمه من الجهات الرسمية والدولية المانحة.

وأشاد الفريق بمستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لشريحة الأطفال بالرغم من شحة الإمكانيات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في بلادنا.








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