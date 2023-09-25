المؤتمرنت -

امطار متوقعة على 9 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، حجة، المحويت وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، هضبة حضرموت والسواحل الجنوبية والغربية.



وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 41 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية ودرجات الحرارة بين 35 - 39.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 33 عقدة، ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 10 - 20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز : 24.9 ملم، إب : 6.4، صرفيت: 0.4، الضالع : 0.3.



كما هطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والساحل الغربي وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.



ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في المناطق التي ستشهد درجات حرارة مرتفعة.



كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.