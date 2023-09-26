الثلاثاء, 26-سبتمبر-2023 الساعة: 01:22 ص - آخر تحديث: 12:08 ص (08: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
أخبار
المؤتمر نت - ولقد كان لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام ومنذ قيامه -كترجمة لبيان الثورة اليمنية ونضالات

دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬تعزيز‮ ‬مسار‮ ‬الثورة‮ ‬اليمنية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فاطمة‮ ‬الخطري‮❊‬‬‬ -
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬تعزيز‮ ‬مسار‮ ‬الثورة‮ ‬اليمنية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

لقد كانت الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« الخالدة فاتحة تحول حضاري عظيم وكانت ثورة انسانية قبل كل شيء غيرت مسار الحياة في بلدنا ونقلته من حالة الفقر والجهل والمرض والانغلاق الى عالم التحول والانطلاق لبناء مستقبل أفضل تجسيداً للهدف الاول للثورة ممثلاً في التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وكانت ثورة نابعة من إرادة الشعب وقد شارك فيها جميع ابناء الشعب من مختلف مشاربهم الفكرية والاجتماعية ومن كل ربوع الوطن اليمني العظيم .

ورغم‮ ‬كل‮ ‬الظروف‮ ‬والتحديات‮ ‬الصعبة‮ ‬التي‮ ‬يمر‮ ‬بها‮ ‬وطننا‮ ‬الحبيب‮ ‬من‮ ‬حرب‮ ‬وحصار‮ ‬وتجويع‮ ‬يظل‮ ‬اليمنيون‮ ‬رسل‮ ‬سلام‮ ‬وينشدون‮ ‬السلام‮ ‬ولكنهم‮ ‬لا‮ ‬يرضون‮ ‬بالضيم‮ ‬او‮ ‬الاعتداء‮ ‬على‮ ‬سيادة‮ ‬وطنهم‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ولذا‮ ‬فأن‮ ‬اهتمام‮ ‬شعبنا‮ ‬بأعياد‮ ‬ثورته‮ ‬السبتمبرية‮ ‬والاكتوبرية‮ ‬يعد‮ ‬امتداداً‮ ‬طبيعياً‮ ‬للقيم‮ ‬الوطنية‮ ‬التي‮ ‬يؤمن‮ ‬بها‮ ‬وبتطلعاته‮ ‬المشروعة‮ ‬نحو‮ ‬المستقبل‮ ‬الافضل‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
والذي كان له من خلال ثورته المباركة ان قطع اشواطاً مهمة باتجاه هذا المستقبل وامكن له بلورة العديد من اهدافها على الواقع حتى تمكن بفضل الله وجهود كل قواه الخيّرة ان يغير من وجه الحياة باليمن وجعلها أكثر تفاعلاً مع معطيات التجديد والتطوير في مختلف الجوانب والاصعدة‮ ‬وان‮ ‬يسابق‮ ‬الزمن‮ ‬ليؤكد‮ ‬بعزيمته‮ ‬الوطنية‮ ‬والحضارية‮ ‬قدرته‮ ‬على‮ ‬مواكبة‮ ‬كل‮ ‬جديد،‮ ‬وان‮ ‬يضع‮ ‬حداً‮ ‬لكل‮ ‬ذلك‮ ‬التخلف‮ ‬الرهيب‮ ‬الذي‮ ‬جثم‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬عهد‮ ‬ماقبل‮ ‬ثورته‮ ‬المباركة‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

واذا كانت الثورة اليمنية وخلال 61 عاماً على اندلاعها تمثل مسيرة حافلة بالتحولات الكبرى وبالتعامل المقتدر مع كافة التحديات الموروثة عن العهد البائد والتي تمثل جميعها عوائق حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن كل ذلك جدير ان يطلع عليه الجيل الصاعد‮ ‬ليقف‮ ‬امام‮ ‬عظمة‮ ‬الجهود‮ ‬النضالية‮ ‬التي‮ ‬بذلت‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬تعزيز‮ ‬مسيرة‮ ‬الثورة‮ ‬ورفع‮ ‬وتيرة‮ ‬حراكها‮ ‬الوطني‮ ‬والحضاري‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ولقد كان لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام ومنذ قيامه -كترجمة لبيان الثورة اليمنية ونضالات الحركة الوطنية اليمنية التي تُوجت في الـ26من سبتمبر 1962م. والـ 14من اكتوبر 1963م- أن قدم الكثير من الانجازات التاريخية التي جسدت ايمانه بالثورة واهدافها وهي انجازات‮ ‬ستظل‮ ‬شاهدة‮ ‬على‮ ‬عظمة‮ ‬ولاء‮ ‬المؤتمر‮ ‬للثورة‮ ‬والعمل‮ ‬الدؤوب‮ ‬على‮ ‬تعزيز‮ ‬مسارها‮ ‬بالصورة‮ ‬التي‮ ‬تتفق‮ ‬مع‮ ‬عظمة‮ ‬تضحيات‮ ‬شعبنا‮ ‬من‮ ‬اجل‮ ‬بلوغ‮ ‬المستقبل‮ ‬الافضل‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
خلاصةً‮.. ‬مرحى‮ ‬بالذكرى‮ ‬الـ61‮ ‬والـ60‮ ‬للثورة ‬اليمنية‮ ‬سبتمبر‮ ‬واكتوبر‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ونسأل الله العلي العظيم أن تعود علينا هذه المناسبة الغالية وقد تعافى الوطن وتجاوز أبناؤه كل المنغصات. والصراعات والتطاحنات. التي تخدم اعداء اليمن وثورته.. وان يتحقق لبلدنا الحبيبة الأمن والاستقرار ويحفها السلام والمحبة والوفاق والوئام .

‮❊‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬المساعد‮ ‬للمؤتمر‬‬‬‬‬‬‬‬








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد 61 لثورة 26 سبتمبر
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد 61 لثورة 26 سبتمبر
أخبار: شاب يبتكر طريقة للضغط على رب العمل زيادة راتبه
أخبار: امطار متوقعة على 9 محافظات يمنية
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ أبو خلبه
قضايا وآراء: شَبْوَةُ حَزِينْةٌ لِفرَاقِ المُجَاهِدِ / علي صَالح باهُمَيل الهِلالَي
أخبار: صدور حكم قضائي في قضية ( أطفال مستشفى الكويت)
مجتمع مدني: نقابة ملاك صيدليات المجتمع تكرم 400 طالبا من 42 جامعة
رياضة: صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي
أخبار: تغيير دقيق يطال لون وشعار “فيسبوك”
فنون ومنوعات: 12 حيلة لتقشير البيض بسهولة
أخبار: فريق وطني ودولي يزور مستشفى السبعين
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة
أخبار: فعالية تكشف عن 140 منتج دواء محلي
محافظات: إب: المالية تسلم آليتين لصندوق النظافة
أخبار: مجانية الخدمات الطبية بالمستشفى الجمهوري
أخبار: الكشف عن فائدة غريبة لـ”حب الشباب”
عربي ودولي: حملة للضغط على الاحتلال لفتح موانئ غزة
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء حارة
قضايا وآراء: الريَّاضُ وأبوظبي تُوقِّعانِ على اتفاقيَّةِ خطِّ ( البهارات ) معَ العُدوِّ الصُّهيوني
أخبار: السياسي الأعلى يبارك قرارات التغيير الجذري التي ستتخذها القيادة
أخبار: سريع : جاهزون لخوض المعارك دفاعا عن الوطن والشعب
اقتصاد: أسعار الذهب تواصل ارتفاعها
محافظات: ذمار.. تفقد سير الإنتاج بمشتل للبُن
عربي ودولي: هزة ارضية في تونس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023