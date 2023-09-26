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أخبار
المؤتمر نت - رفع الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشيخ عبدالله احمد مجيديع، برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الحادي و الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الستين لثورة 14 اكتوبر، جاء فيها:

مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة ويدعو للحفاظ على منجزاتها

المؤتمرنت -
مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة ويدعو للحفاظ على منجزاتها
رفع الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشيخ عبدالله احمد مجيديع، برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الحادي و الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الستين لثورة 14 اكتوبر، جاء فيها:

الأخ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم
تحية جمهورية سبتمبرية وبعد

يسعدني ان أرفع لكم ومن خلالكم الى الاخوة قيادات وقواعد ومناصري المؤتمر الشعبي العام الاوفياء والى كافة ابناء الشعب اليمني الشرفاء .. أطيب التحايا وأسمى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الستين لثورة 14 اكتوبر المجيدتين .
ان الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر،و14 اكتوبر) هو احتفاء بحجم التضحيات التي قدمها الاحرار والثوار اليمنيون شمالا وجنوبا ضد الحكم الامامي الكهنوتي والمحتل البريطاني ونجحتا في تحقيق التحولات الجذرية في حياة الشعب اليمني ونقلته من عهود العزلة والظلم الى عهد من الحرية والاستقلال واقامة علاقات مع بقية شعوب ودول العالم .
الاخ رئيس المؤتمر
إن الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر،و14 اكتوبر) يجب ان يكون نقطة انطلاق لعملية تقييم ودراسة العقود الماضية منذ قيام الثورة والبناء على الايجابيات والمنجزات التي تحققت واصلاح السلبيات والاخطاء التي وقعت والمؤتمر الشعبي العام بقيادتكم الحكيمة سيظل يفخر انه طرح مثل هذه الافكار مرارا وطالب الجميع بان يكونوا عند مستوى المسؤولية في تجاوز سلبيات واحقاد الماضي والنظر الى المستقبل برؤية جديدة تضع مصالح الشعب اليمني العليا اولويات يجب التمسك بها والدفاع عنها وفي مقدمتها الثوابت الوطنية الممثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي وضمان سيادة واستقلال اليمن .

ختاما ..نجدد لكم العهد بالوفاء والوقوف معكم وخلف قيادتكم سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العظيمة عليكم وانتم في خير وصحة وعافية وبلادنا وشعبنا في سلام وأمن واستقرار وكل عام واليمن والمؤتمر بالف خير .

اخوكم /
الشيخ عبدالله احمد مجيديع
الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام








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