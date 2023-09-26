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الامين العام يهنئ رئيس المؤتمر ويجدد الدفاع عن منجزات الثورة وفي مقدمتها وحدة اليمن

رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاح صادق بن امين ابوراس بمناسبة اعياد الثورة اليمنية العيد الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والعيد الستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر جاء فيها :



الاخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



تحية وبعد



بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الستون لثورة14 اكتوبر يسرني ان ارفع اليكم باسمي شخصيا ونيابة عن كافة اعضاء الامانة العامة و قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام خالص التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه الاعياد الوطنية الغالية على كل اليمنيين ، والتي كانت وستظل هي عنوان التحرر والاستقلال من نظام امامي منغلق ومتخلف واحتلال بريطاني بغيض استمر لنحو 128 عاما لجنوب الوطن ،فجاءت ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر و14 اكتوبر لتصنعان تحولا مفصليا وجذريا في حياة شعبنا اليمني في شمال الوطن وجنوبه وتسهم في دخول اليمن الى العالم الجديد وبات للشعب اليمني دولته التي تتحدث باسمه في مختلف المحافل الاقليمية والدولية .



ان المؤتمر الشعبي العام وهو يحتفي مع كافة ابناء شعبنا اليمني بأعياد ثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر ليجدها مناسبة ليجدد مواقفه المبدئية والثابتة في التمسك بثوابت وقيم واهداف الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 اكتوبر) والدفاع عنها في وجه كل المتآمرين والمعتدين على اليمن وشعبه وسيادته واستقلاله ووحدته التي كانت وستظل هي احد ابرز التحولات التي شهدتها اليمن في تاريخها المعاصر ولولا ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر لما كان بمقدور الشعب اليمني ان يحقق هذا التحول الذي كان احد اهم اهداف ثورته الخالدة ، وبالتالي فان الدفاع عن هذه الوحدة ضد كل المؤامرات التي تستهدفها انما هو تجسيد لكل مفاهيم الوطنية ، ووفاء للثوار والشهداء الذين سقطوا من اجل انهاء النظام الامامي وطرد المحتل البريطاني .



الاخ رئيس المؤتمر

باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في الامانة العامة نجدد لكم العهد باننا سنظل الرجال الاوفياء والمخلصين للمؤتمر وقيمه ومبادئه وخلف قيادتكم من اجل الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية والسعي بكل ما نملك من طاقات للمضي معكم بالمؤتمر نحو بر الامان وتجسيد اهدافه وقيمه الوطنية والوقوف مع بقية القوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي المقدمة انصار الله في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.



الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى

عاشت الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وحفظ الله اليمن



اخوكم / غازي احمد علي محسن

الامين العام للمؤتمر الشعبي العام

