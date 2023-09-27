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أخبار
المؤتمر نت - شهدت العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية احتفالات جماهيرية حاشدة بالمولد

مهرجانات جماهيرية كبيرة إبتهاجا بالمولد النبوي

المؤتمرنت -
مهرجانات جماهيرية كبيرة إبتهاجا بالمولد النبوي
شهدت العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية احتفالات جماهيرية حاشدة بالمولد النبوي الشريف اليوم الاربعاء 12 ربيع الاول 1445هـ الموافق 27 سبتمبر 2023.

واكتض ميدان السبعين بامانة العاصمة بالحشود الغفيرة التي رددت الأناشيد المعبرة عن الفرحة والبهجة بمولد خير خلق الله ومنقذ البشرية ومخرجها من الظلمات إلى النور.

وصدحت الساحة بالأناشيد والموشحات والمدائح النبوية التي قدمتها العديد من الفرق المشاركة من مختلف الألوان التراثية اليمنية، ابتهاجا وفرحا بهذه المناسبة الإسلامية الجامعة، التي شكلت محطة فاصلة غيرت واقع البشرية وأخرجتها من براثن الظلم والضلال إلى رحاب الحق والحرية والعدالة.

وتخلل المهرجان أوبريت وفقرات إنشادية متنوعة عبرت عن الترحيب والابتهاج الكبير بهذه المناسبة، والتعظيم والتبجيل والتوقير لصاحبها عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.








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