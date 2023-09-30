المؤتمرنت -

تعرف على جرائم العدوان في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم 30 سبتمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المنشآت العامة والبنية التحتية والأحياء السكنية ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير.



ففي 30 سبتمبر 2015، استشهد ثلاثة مواطنين وجرح ثلاثة آخرين في غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة العادي بالأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.



واستشهد أربعة مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفل جراء استهداف طيران العدوان منزلهم بمنطقة بني بحر مديرية ساقين في محافظة صعدة، كما استهدف منزل أحد المواطنين بمديرية رازح ما أدى إلى تدميره وتضرر منازل مجاورة، فيما تعرضت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه لقصف صاروخي أدى إلى نفوق عدد من المواشي.



وأصيب مواطن جراء غارتين للطيران المعادي على محطة بنزين في منطقة السحول بمحافظة إب، وشن ثلاث غارات على منطقة الكداكد بمديرية المخادر.



وشن طيران العدوان 13 غارة على المجمع الحكومي بمحافظة ريمة ما أدى إلى تدميره، وتضرر الأحياء السكنية والتجمعات السكانية المجاورة، واستهدف بثلاث غارات منطقة سامة في مديرية عنس بمحافظة ذمار أدت إلى أضرار بليغة بالمنشآت العامة ومنازل المواطنين.



وقتل أربعة من المرتزقة بينهم القياديان عبدالرحمن سعيد جميل، ومحسن علي العليمي، في غارتين لطيران العدوان استهدفتا سيارة تابعة لهم جنوب مدينة مأرب، كما شن أكثر من 15 غارة على تبة المصارية والجفينة وأيدات الراء غرب مدينة مأرب، وسلسلة غارات على مديرية صرواح مستهدفا سوق صرواح والطريق العام وجبل هيلان الإستراتيجي.



وفي محافظة صنعاء استهدف طيران العدوان بثلاث غارات بيت أبو نشطان في بوسان بمديرية أرحب، ما أدى إلى تدمير أحد المنازل كلياً، واستهدف بسلسلة من الغارات منطقة جبلية في شعب، وقاع القوبره بين الاعروش والطيال في مديرية خولان، كما شن خمس غارات على أراض زراعية في منطقة المساجد بمديرية بني مطر.



وشن الطيران المعادي عدداً من الغارات استهدفت مدرستي الميثاق والمنار ومنزل أحد المواطنين في منطقة بير باشا جوار مصنع الإسفنج بمدينة تعز، ما أدى إلى تدمير جزء منه.



واستهدف بأربع غارات منطقتي الحفاء ونقم وحي المنشآت بأمانة العاصمة، وبست غارات منطقة النهدين بمديرية السبعين ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيبت امرأة في غارة على منزل مواطن في منطقة المحجزة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ودمر بغارة أخرى بئرين ارتوازيتين في مزرعة المواطن علي يحيى فراس بالمنطقة نفسها.



وشن طيران العدوان في محافظة صنعاء غارتين على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر وغارتين على منطقة العرقوب بمديرية خولان ما أدى إلى أضرار كبيرة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، واستهدف بغارتين شبكة الاتصالات بمنطقة الحاوري في مديرية همدان ما أدى إلى تدميرها، وبغارتين أبراج الاتصالات في منطقة مسعود بمديرية سنحان.



ودمر طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة ثمامة بمديرية ساقين محافظة صعدة، كما شن غارة على منطقة الرماديات بمديرية الظاهر وست غارات على منطقة آل الزماح ومدينة باقم مخلفا دمارا كبيرا بممتلكات المواطنين العامة والخاصة.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة صنعاء أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وفي 30 سبتمبر 2017، أصيب مواطن بغارة لطيران العدوان على منزل أحد المواطنين في منطقة آل مغرم بمديرية باقم محافظة صعدة، كما شن خمس غارات أخرى على مناطق متفرقة في المديرية خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقتي الربيعة والزغن في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين مخلفة أضرارا فيها.



الطيران المعادي استهدف مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة بـ 36 غارة، وشن غارتين على مطار الحديدة الدولي ومثلهما على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، فيما قصف طيران الأباتشي بأكثر من 50 صاروخا الرمضة والحثيرة في جيزان وشمال صحراء ميدي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة إثر غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن في شعب امدوش بمديرية عبس محافظة حجة، كما شن غارة على مدخل سوق الخميس بمديرية مستبأ، و13 غارة على مديريتي حرض وميدي.



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة، ثلاث غارات على مديرية شدا الحدودية وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وغارة على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار واستهدف بغارتين جسر الرقة ومنزلا في آل الزماح بمديرية باقم، وبخمس غارات ممتلكات المواطنين في منطقتي آل مغرم وآل قراد بمديرية باقم، وبسبع غارات منطقة السرار، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي 30 سبتمبر 2019شن طيران تسع غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين، وغارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء وغارة على محافظة الجوف، وأخرى على حرض بمحافظة حجة، استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطنان وأصيب ثالث وتضررت ممتلكات المواطنين إثر سقوط قذائف لمرتزقة العدوان على منطقة قريض بعزلة الوافي بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز.



وفي محافظة الحديدة استشهدت امرأتان وأصيب اثنان أحدهما طفل بقصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك، فيما تعرضت مدينة الدريهمي وقرى الشجن والمنقم لقصف مكثف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.



وقصف المرتزقة بـ25 قذيفة وصاروخي كاتيوشا غرب قرية الشجن وقريتي الجربة والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي، واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة المناطق ذاتها.



وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران المعادي غارة على مديرية الظاهر.



الطيران المعادي استهدف بأربع غارات مديرية صرواح، وبثلاث غارات مديريتي رحبة والعبدية، وبأربع غارات مديريتي مدغل ومجزر في محافظة مأرب، وشن ست غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وفي 30 سبتمبر 2021، شن طيران العدوان 17 غارة على مديريتي الجوبة وحريب، وغارتين على مديرية صرواح وغارة على مديرية العبدية في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



ووقعت أضرار في ممتلكات المواطنين إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي سبع غارات على حيس والفازة والتحيتا فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وحيس والجبلية، وقصفوا بـ 243 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد المواطن ناجي علي الدرم الحرملي بانفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية مساورة الفرضة بمديرية مجزر محافظة مأرب.



وشن الطيران الاستطلاعي المسلح المسلح غارتين شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، فيما أطلق المرتزقة النار على مناطق متفرقة في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مناطق البلق الشرقي ورغوان بمحافظة مأرب، وبني حسن وحرض وحيران بمحافظة حجة، والملاحيظ والمدافن ورازح بمحافظة صعدة، وحيس بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز والباروكية والمطعن في جيزان وميمنة البقاع بنجران.