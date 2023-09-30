المؤتمرنت -

حكومة تصريف الأعمال تعقد اجتماعها الأول

ناقش اجتماع اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المهام المناطة بحكومة تصريف الأعمال وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأربعاء الماضي.



وخلال الاجتماع الذي ضم نواب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية محمود الجنيد، جرى تدارس طبيعة المهام والإجراءات الماثلة أمام مختلف الوزارات أثناء هذه الفترة وفقاً للدستور والقوانين النافذة باستثناء التعيين والعزل لما فيه انتظام الأعمال في كافة وحدات الخدمة العامة على النحو الاعتيادي حتى صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين شخصية وطنية لتشكيل وقيادة الحكومة المقبلة.



وأكد الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية المهندس هشام شرف والنفط أحمد دارس والأشغال غالب مطلق والتعليم الفني غازي أحمد علي والإعلام ضيف الله الشامي والعدل القاضي نبيل العزاني ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، أهمية مواصلة كافة الوزارات لأعمالها المؤسسية وأنشطتها الخدمية خلال هذه الفترة المؤقتة.



وأشاد بمجمل الجهود المسؤولة التي بُذلت طيلة السبع السنوات الماضية في ظل العدوان والحصار والتحديات الكبيرة التي فرضت على حكومة الإنقاذ جراء الوضع الاستثنائي.



وبارك الاجتماع لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وكافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية مشاركتها الفاعلة في الفعاليات الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف 1445هـ.



وأشار المجتمعون إلى أن تلك الفعاليات والأنشطة، تُوّجت بالفعاليات المركزية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة بمشاركة جماهير الشعب اليمني الذين جسدوا من خلالها حبهم واعتزازهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومناصرتهم له.