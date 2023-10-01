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أخبار
المؤتمر نت - النواب يصف اجراءات إلغاء الرحلات بـ"التعسفية"

النواب يصف اجراءات إلغاء الرحلات إلى الأردن بـ"التعسفية"

المؤتمرنت -
النواب يصف اجراءات إلغاء الرحلات إلى الأردن بـ"التعسفية"
أدان مجلس النواب في جلسته المعقدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام صالح هشول زابيه، إقدام مرتزقة العدوان بإلغاء رحلات الخطوط اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن تحت مبررات واهية تنم عن استمرار التعنت والصلف والاستهتار بمعاناة ابناء الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أن هذه التصرفات امتداد لسياسة العبث بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته والاستمرار في حرمانه من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في عموم محافظات الجمهورية..

وأكد مجلس النواب أن هذا العبث من قبل مرتزقة العدوان يأتي في إطار توسيع دائرة إهدار ثروات الشعب اليمني وتبديدها لصالح المرتزقة والمتسكعين في فنادق الرياض وأبو ظبي وعدد من فنادق العالم، و للتغطية على فضيحة بيع قطاع الإتصالات في عدن لمستثمر إماراتي.

كما أكد المجلس أنه في الوقت الذي كان يجري فيه التفاوض والاتفاق للتوسع في إضافة جهات جديدة للرحلات بعد السماح برحلات إلى القاهرة والهند أتت هذه الإجراءات كيافطة للحصار واغلاق المطار والتهرب من استحقاقات السلام.

واستنكر المجلس، في بيانه، تلك التصرفات التي لا يمكن أن تمر إلا بدعم وموافقة من دول تحالف العدوان بهدف الالتفاف والتنصل عن التزامات تحالف العدوان تجاه عملية السلام والتضييق على ابناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم.

وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع استمرار نهب ثروات الشعب اليمني ومقدراته والعبث بها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته تحت أي مبرر كان.

وأكد المجلس تفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتخاذ الاجراءات والخيارات المناسبة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني ومقدراته حاضراً ومستقبلاً.

وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها.

تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة قبل النزول الميداني ونتائج نزولها الميداني.

كما تضمن البيانات والايضاحات المقدمة من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي حول مصادر المياه وآليات توزيعها بمدينة حجه، وكذا ما يتعلق بجيولوجية وهيدروجيولوجية مدينة حجه، وحدود حرم الآبار والمنشآت المائية للمؤسسة المحلية بمحافظة حجة ومنها مصادر المياه التي تغذي المدينة، وجداول توضح مواقع الآبار والمضخات وإنتاجيتها ومصادر الطاقة المشغلة لذلك، فضلا عن الخزانات التجميعية..

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها..

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.








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