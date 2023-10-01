المؤتمرنت -

شرف يلتقي الممثل الدائم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبد الله، مع الممثل الدائم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بصنعاء دينا زوربا، خطط وأنشطة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن.



وفي اللقاء رحب الوزير شرف بالممثل الدائم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والفريق المرافق لها إلى صنعاء .. مؤكداً أن المرأة في المجتمع اليمني لها مكانة خاصة وتشارك الرجل في تحمل مسؤولية النهوض بالوطن.



وأوضح أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل الدول المشاركة في النقاشات التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 2010م لتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



من جانبها عبرت الممثل الدائم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بصنعاء، عن الأمل في تعاون السلطات اليمنية مع جهود مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنجاح مهامه مع التفهم التام لخصوصية المجتمع اليمني.