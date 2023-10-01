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المؤتمر نت - أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أن البن اليمني سيظل محتفظاً بمكانته العريقة كأجود أنواع البن على مستوى العالم

النعيمي: البُن االيمني سيظل محتفظاً بمكانته الأفضل عالمياً

المؤتمرنت -
النعيمي: البُن االيمني سيظل محتفظاً بمكانته الأفضل عالمياً
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أن البن اليمني سيظل محتفظاً بمكانته العريقة كأجود أنواع البن على مستوى العالم، وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام والحرص على الاستفادة منها في التسويق والانتاج والتصدير.

وأشار النعيمي خلال حضوره فعالية الذكرى الثانية لثورة البن التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبن التي نظمتها اللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة والري وحراز كوفي، الى أهمية التعريف بإنتاجية البن اليمني وما ينفرد به من صفات تُميزه عن نظرائه من أصناف البن على مستوى العالم، مشيداً بجهود القائمين والمهتمين والمعنيين بزراعة البن ودورهم في الاستثمار والترويج للبن اليمني وتسويقه وتطويره، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذا المنتج الأصيل وحمايته، واستعادة مكانته التي اُشتهر بها منذ القدم، ليكون مورداً لدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على حمايته من مخاطر الغش، وضرورة التوجه للنهوض بزراعته وإنتاجه.

وأكد عضو السياسي الأعلى النعيمي، خلال الفعالية التي حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، حرص المجلس على الاهتمام ودعم جهود تطوير إنتاجية البن اليمني، بما يعزز من دوره في استعادة مكانته وشهرته، من خلال تطوير البحوث المتخصصة في مجال البذور والبن وتعزيز جهود الإرشاد الزراعي لمساعدة المزارعين على تطوير إنتاجية البن والفواكه والخضروات والمحاصيل الأخرى.

من جهته أكد وزير الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور، أن صادرات اليمن من البن اليمني تصل إلى 12 ألف طن بحسب إحصائيات رسمية، وقد تصل إلى 20 ألف طن تقريباً في حال تم احتساب صادرات البن غير الرسمية إلى معظم دول العالم.

وقال "نصدّر الكيلو جرام الواحد من البن اليمني بقيمة 50 دولاراً، وكمية 20 ألف طن من البن تصل قيمتها إلى مليار دولار، ما يُؤكد أن صادرات البن يجب تنميتها لتكون مورداً لرفد الاقتصاد الوطني ويكون مصدر دخل قومي وفي ذات الوقت مصدراً للنقد الأجنبي في اليمن، كل ذلك بفضل عرق وجهود العاملين في البن من أكبر مسؤول حتى أصغر مزارع".

وأشاد المهندس الثور بدور رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم هذا المحصول والاستثمار في هذا المجال وتسويقه .. مبيناً أن هناك أكثر من 80 مقهى في أمريكا لتسويق البن اليمني وهناك 70 شركة استثمارية تعمل في هذا الجانب، مؤكداً أن وزارة الزراعة عملت على تعزيز البنية الأساسية لمشاتلها المخصصة لإنتاج شتلات البن بغرض زيادة المساحة المزروعة منه، إلى جانب إنشاء إدارة عامة للبن، وإنشاء مركز أبحاث تطوير البن.

بدوره أوضح نائب وزير الزراعة والري - نائب رئيس اللجنة الزراعية السمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، أن الثلاثة الأعوام الماضية ارتفعت إنتاجية اليمن من محصول البن من 17 ألف طن إلى 41 ألف طن، بفضل جهود العاملين في القطاع الزراعي سواء كانوا في الجانب المجتمعي أو الجانب الرسمي، منوهاً الى أن صادرات اليمن من البن ارتفعت الى ما يزيد عن 12 ألف طن خلال نفس المدة، معبراً عن تطلعه في مزيد من النهوض بصادرات البن، لما من شأنه عودة مكانة البن إلى ما كان عليه.

ودعا القطاع الخاص إلى الاهتمام في تسويق البن وفتح نوافذ جديدة في الأسواق العالمية .. مؤكداً حرص الجانب الرسمي على تقديم التسهيلات الممكنة في هذا الجانب، مشيراً الى أن ثورة البن حققت في الأعوام الثلاثة الماضية قفزات نوعية من خلال التعاون بين العاملين في مجال البن منذ إنشاء وحدة البن في اللجنة الزراعية السمكية العليا والقطاع الخاص ولجنة مصدري البن والمتعاونين في هذا القطاع.

وكان رئيس مجلس إدارة حراز كوفي غالب العمادي، قد استعرض في كلمته الترحيبية العديد من مزايا البن اليمني وموروثه التاريخي من حيث جودته الأفضل على مستوى العالم، ما يجعل للاحتفال باليوم العالمي للبن أهمية كبيرة كون مصدره من اليمن، وأن الاهتمام بالبن وتطويره مسؤولية تقع على عاتق الجميع للحفاظ على البن كمورث تاريخي ارتبط به اليمن منذ قديم الزمان ومصدر دخل قومي اذا تم الاهتمام به من حيث زراعته وانتاجه وتسويقه وتصديره بالشكل المأمول.








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