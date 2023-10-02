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أخبار
المؤتمر نت - الشورى يدين تعليق الرحلات الجوية

الشورى يدين تعليق الرحلات من وإلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
الشورى يدين تعليق الرحلات من وإلى مطار صنعاء
أدان مجلس الشورى إقدام تحالف العدوان السعودي ومرتزقته على تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية أمام المسافرين والمرضى من وإلى مطار صنعاء الدولي.

واعتبر المجلس، في بيان هذه الخطوة تكشف عن مدى عدم مبالاة قوى تحالف العدوان بالوضع الإنساني للشعب اليمني ما سيزيد من معاناة المرضى والحالات الحرجة من السفر لتلقي العلاج عبر الوجهة الوحيدة من مطار صنعاء إلى الاردن، إضافة إلى زيادة معاناة العالقين من المرضى في الخارج وعدم مراعاة أوضاعهم الاقتصادية.

وأشار البيان، إلى أن استمرار تحالف العدوان في التلاعب في الملف الإنساني عبر ادواته الرخيصة يهدف إلى التنصل من الالتزام بما تم التفاوض والاتفاق عليه المتعلق بتوسيع الرحلات إلى القاهرة والهند، كما يعد مؤشرا خطيرا وإساءة لجهود بناء الثقة وإحلال السلام.

ولفت إلى أن مطار صنعاء الدولي هو الشريان والمطار الرئيسي للجمهورية اليمنية واستمرار تقييد الرحلات منه وإليه يعرض آلاف المرضى للموت ويحرم المغتربين والطلاب والعالقين في الخارج من العودة إلى الوطن، ويتسبب في انعدام الأدوية للحالات المرضية المستعصية.

كما أدان المجلس مواصلة النظام السعودي ارتكاب الجرائم بحق المواطنين في المناطق الحدودية من خلال القصف المدفعي بشكل يومي رافقه صمت دولي معيب أسفر عنه وقوع المئات من الضحايا.

وحمل المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية الصمت عن كافة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها ضد الشعب اليمني، واستمرار العبث بالمقدرات ونهب ثروات الشعب وحرمانه من الاستفادة منها في صرف المرتبات وتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية والخدمية.

وجدد المجلس تفويض القيادة الثورية والسياسية اتخاذ كل ما من شأنه إيقاف الممارسات التعسفية لقوى تحالف العدوان وإنهاء العدوان والحصار وحماية ثروات ومقدرات الشعب والسيادة الوطنية.








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