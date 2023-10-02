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المؤتمر نت - أشاد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالأداء الذي قدمته حكومة الإنقاذ الوطني في ظل الوضع الصعب والظروف الاستثنائية جراء العدوان

المشاط يشيد بأداء حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمرنت -
المشاط يشيد بأداء حكومة الإنقاذ الوطني
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال ونوابه وعددا من الوزراء.

وفي اللقاء أشاد الرئيس المشاط، بالأداء الذي قدمته حكومة الإنقاذ الوطني في ظل الوضع الصعب والظروف الاستثنائية جراء العدوان الذي كان يستهدف كل شيء في اليمن.

وأكد أن وزراء حكومة الإنقاذ يحظون باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. لافتا إلى أنهم فريق يمكن أن يؤدي دورا أكبر في المرحلة القادمة.

وقال الرئيس المشاط :"إن الجميع مجاهدون في مواقع المسؤولية، وسيؤدون دورهم الوطني والجهادي أينما كانوا".

من جانبهم بارك رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال، قرار التغيير الجذري الذي أعلنه قائد الثورة في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف.. مؤكدين أنهم سيكونوا عوناً وسنداً لهذا التوجه بما يخدم المصلحة العليا للبلد.








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