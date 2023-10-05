المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة محمد نصار

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالكريم أحمد نصار عضو اللجنة الدائمة، مسؤول الفكر والإعلام بفرع المؤتمر بمحافظة حجة، وإلى المهندس عصام محمد أحمد نصار وإخوانه وكافة آل نصار بمديرية حجة، في وفاة محمد أحمد نصار.



وأشاد الأمين العام بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..