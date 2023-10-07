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المؤتمر نت - كشف الفلكي أحمد الجوبي، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث ستشهد اليمن طقساً غير مستقر تزامناً مع دخول نجم جديد

كسوف حلقي للشمس.. الجوبي يحذّر من رياحة قوية تضرب اليمن

المؤتمرنت -
كسوف حلقي للشمس.. الجوبي يحذّر من رياحة قوية تضرب اليمن
كشف الفلكي أحمد الجوبي، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث ستشهد اليمن طقساً غير مستقر تزامناً مع دخول نجم جديد.

وقال الفلكي الجوبي: "يوم السبت سرعة الرياح قوية جداً 29 كم في الساعة تزامناً مع حلول نجم السوابع"، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون صحوة معتدلة إلى باردة، وأعلى درجة حرارة نهاراً 28°، وادنى درجة حرارة ليلاً 11°، فيما معدل الرطوبة 26%.

وأوضح الجوبي لـ"المؤتمرنت"، أن نجم السوابع يتميز بهبوب الرياح القوية والشديدة، وتسمى رياح السوابع.

وأكد الفلكي اليمني حدوث كسوف حلقي وجزئي للشمس يوم 14 أكتوبر 2023 على أمريكا الشمالية والجنوبية، لافتاً إلى عدم حدوثه على اليمن.

وذكر الجوبي أن أول موقع لرؤية الكسوف الجزئي يبدأ الساعة 3:03:50 مساءً بتوقيت جرينتش، فيما الحلقي يبدأ الساعة 4:10:11 مساءً، بحيث يكون الحد الأقصى للكسوف الحلقي الساعة 5:59:32 مساءً،

وأشار إلى أن آخر موقع لرؤية الكسوف الحلقي الساعة 7:49:01 مساءً، فيما الجزئي الساعة 8:55:16 مساءً.








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