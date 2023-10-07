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أخبار
المؤتمر نت - عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمنطقة الصليف محافظة الحديدة، 7 صيادين بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون العدوان السعودي

عودة 7 صيادين بعد أشهر من التعذيب في السعودية

المؤتمرنت -
عودة 7 صيادين بعد أشهر من التعذيب في السعودية
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمنطقة الصليف محافظة الحديدة، 7 صيادين بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون العدوان السعودي.

وخلال استقبالهم أوضح مدير مركز الصليف السمكي عمار اللكومي، أن الصيادين المفرج عنهم عادوا بعد أشهر من المعاناة جراء جرائم التعذيب والتجويع بحقهم في سجون تحالف العدوان السعودي.

فيما أفاد الصيادون أنه أثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه البحرية اليمنية، أقدمت دورية تابعة لتحالف العدوان السعودي على متن زورق بحري على احتجازهم بعد التهديد المباشر لهم بالسلاح وعبر مكبر الصوت لغرض استسلامهم.

وأوضح الصيادون، أنه تم اقتيادهم إلى جزيرة فرسان بعد نهب ومصادرة الأسماك الخاصة بهم ومبالغ مالية كانت بحوزتهم، واحتجازهم في السجون تحت التعذيب والتجويع لمدة 13 يوماً قبل نقلهم إلى سجون العدوان السعودي في منطقة جيزان لمدّة أربعة أشهر تعرضوا خلالها لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة.

هذا وقامت إدارة مركز الصليف السمكي بتوزيع مبالغ مالية للصيادين، مقدمة من قيادة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر.








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