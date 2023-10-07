المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي بسلسلة غارات مختلف المحافظات ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 7 أكتوبر 2015، استشهد سائق شاحنة محملة بالدجاج جراء غارة لطيران العدوان في طريق الوازعية بمحافظة تعز، كما استهدف منازل المواطنين بمنطقة الحرير ومناطق متفرقة في مديريتي المخا وذوباب ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.



وأصيب أربعة مواطنين، جراء غارة لطيران العدوان على منطقة الحراملة بمديرية ميدي في محافظة حجة، كما شن غارة على مزارع شرق مدينة حرض.



وشن طيران العدوان عدة غارات على محطة وقود وسوق شعبي في مديرية المتون بمحافظة الجوف ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي، وعلى مدينة الحزم ومديرية الزاهر بالمحافظة نتج عنها أضراراً مادية.



وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة عمد وجبل الجمايم بقرية الدرم وريمة حميد والشرزة وقاع القيضي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار مادية بليغة في إحدى المزارع بقاع القيضي، واستهدف بست غارات منطقة الصمع بمديرية أرحب.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان عشر غارات على أماكن عدة من منطقة آل صلاح بمديرية سحار أدت إلى تدمير منزل وتضرر منزلين آخرين، فيما قصف الجيش السعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ومناطق متعددة من مديريات رازح وغمر وشدا.



واستهدف طيران العدوان بأكثر من ستين غارة مستخدما قنابل فسفورية مناطق كوفل وسوق صرواح وجبل هيلان والخط العام في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وقصف بعدة غارات جسر عين في الخط العام بمديرية حريب، ما أدى إلى تدميره وشل حركة السير في الخط العام الرابط بين شبوة ومأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة وجرح مواطنان في غارتين لطيران العدوان استهدفتا مزارع المواطنين في منطقة محلي بمديرية نهم محافظة صنعاء.



وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران وعدة غارات على منطقة الغيل وغارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف، وغارة على مديرية حرض وعشر غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة.



الطيران المعادي شن غارتين على مدينة يريم في محافظة إب ما أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة، وأربع غارات على منطقة الزغن ووادي نوع في مديرية صرواح بمحافظة مأرب مخلفة أضرارا كبيرة في مزارع المواطنين.



واستهدف طيران العدوان بتسع غارات مزرعة في منطقة ضلاع بمديرية همدان محافظة صنعاء أسفرت عن أضرار كبيرة فيها، وبأربع غارات مزارع إخوان ثابت في مدينة باجل، وبست غارات الكلية البحرية بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة.



طيران العدوان شن في محافظة تعز، غارتين على منطقة الحوبان، وحدث انفجار كبير جراء إلقاء طيران العدوان قنبلتين على مدينة المخا وشن ثلاث غارات على ميناء المخا.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارتين على شبكة الاتصالات بمنطقة العطفين وغارتين على وادي السياني في مديرية كتاف، وألقى قنبلة صوتية على مديرية منبه، وشن غارتين على منطقتي المروي والملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية وغارة على مدينة مران في مديرية حيدان، واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.



وشن طيران العدوان سلسلة غارات على منطقة الشرفة وغارتين على الهضبة في نجران، وأربع غارات على منطقة الثعبان وخلف قلل الشيباني في عسير، واستهدف بغارتين قرية قوى و بـ 16 غارة جبل الدود العسكري وموقع المستحدث في الخوبة في جيزان.



وفي 7 أكتوبر 2017، استشهد وأصيب 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال في غارة شنها طيران العدوان على منزل في مديرية المخا بمحافظة تعز، كما شن غارتين على مديرية المطمة بمحافظة الجوف وغارة على منطقة هجر كحلان في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وأربع غارات على منطقة مشعر بمديرية مستبا في محافظة حجة.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحصامة والظاهر في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وألقى أكثر من عشر قنابل عنقودية على مزارع المواطنين في مديرية باقم، وشن 15 غارة على مديرية حرض في حجة والحثيرة والرمضة في جيزان وثماني غارات على الشرفة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف بوارج ومدفعية العدوان سوق الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران سبع غارات على مزارع وممتلكات المواطنين غرب مديرية التحيتا.



واستشهد ثلاثة عمال وجرح أربعة آخرين واحترقت شاحنة إثر غارة للطيران المعادي على مقطع للحجارة في الجيرف بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، فيما استهدف بغارتين منطقة جربان مخلفا أضرارا في ممتلكات المواطنين.



وأصيب مواطن وتضرر منزله جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مديرية خدير في محافظة تعز.



وأصيب مهاجر أفريقي واحترقت سيارة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، وشن الطيران غارة على منطقة آل علي وغارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية.



وفي 7 أكتوبر 2020، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بقصف مدفعي سعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة استشهدت امرأة وأصيب ثلاثة بينهم امرأتان في قصف مدفعي للمرتزقة على حي الشهداء والدرة وشارع غزة بمديرية الحالي، فيما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بقصف مدفعي على سوق عزلة السويق بمديرية التحيتا.



واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بـ 743 قذيفة صاروخية ومدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



طيران العدوان استهدف بـ18 غارة مديريتي خب والشعف وبرط العنان بمحافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطنان نتيجة غارة لطيران العدوان على منزل في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.



وأصيب شاب وفتى بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة وادي نخلة شرق حيس بمحافظة الحديدة، كما استحدثوا تحصينات قتالية في حيس والجبلية وقصفوا بـ 266 قذيفة صاروخية ومدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة في حين شن الطيران غارتين على الصليف.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف، واستهدف بـ26 غارة مديرية صرواح، وبعشر غارات مديرية الجوبة، وبغارتين مديرية مدغل في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.