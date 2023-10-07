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المؤتمر نت - أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم السبت، أن العدو الصهيوني لايعلم شيء عن خسائره بعد.. مشددا على أن العدو سيُذهل حينما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته

كتائب القسام: سيصاب العدو الصهيوني بالذهول

المؤتمرنت -
كتائب القسام: سيصاب العدو الصهيوني بالذهول
أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم السبت، أن العدو الصهيوني لايعلم شيء عن خسائره بعد.. مشددا على أن العدو سيُذهل حينما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته.

وفي تصريح له نقلته "وكالة فلسطين" اليوم الإخبارية اليوم، دعا أبو عبيدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس للتحرك في كل المحاور لضرب العدو.

وأضاف: "فليدفع العدو ثمن الاعتداء على الحرائر في الضفة والقدس".

وشدد على أن معركة "طوفان الأقصى" مستمرة والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا.

في السياق، أعلنت كتائب القسام، أسر عدد من جنود الاحتلال الصهيوني خلال المعركة التي بدأتها فجر السبت وأطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته “القسام” على صفحتها بمنصة “تلغرام”، أرفقته بتعليق: “عدد من جنود الاحتلال في قبضة القسام خلال معركة طوفان الأقصى”.

وظهر في مقطع الفيديو “ثلاثة أشخاص لا يرتدون الزي العسكري”، لكن القسام قالت إنهم من “جنود الاحتلال”.

وقال: "يا أهل الضفة يا مفجري الثورة وأهل القدس والداخل اليوم هي فرصتكم من كل المحاور وعليكم التحرك الآن إلى كل أماكن تواجد الاحتلال، واخرجوا بطوفان الأقصى الذي انطلق استجابة لانتفاضة شعبنا بالضفة ونصرة للأقصى".

إلى ذلك، أفادت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، بأن قيادة كتيبة طولكرم أوعزت لمجموعاتها بالتحرك للرد على جرائم العدو، في إطار معركة "طوفان الأقصى" البطولية وردا على اعتدائات المستوطنين على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة .

وأكدت أن جنودها تمكنوا من تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت حاجز تسانعوز الساعة 12:48 ظهر اليوم بوابل كثيف ومباشر من الرصاص، مشيرةً إلى أن مجموعة ثانية من مجموعاتها المقاتلة، هاجمت مستوطنة بات حيفر واشتبكت مع نقطة الحراسة في المستوطنة بوابل كثيف من الرصاص والقنابل اليدوية محققين إصابات مباشرة.

من جهة آخرى، كشف إعلام الاحتلال الصهيوني، عن مصرع 22 صهيونياً منذ صباح اليوم السبت، وإصابة أكثر من 454 مستوطن وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الصهيونية بينهم ما يزيد عن إصابة 80 في حال الخطر الشديد.

وأفاد إعلام العدو بأن المعلومات تتضارب بشأن الأرقام الحقيقية للإصابات وخاصة أن عدد من المشافي أعلنت عن أرقام كبيرة للمصابين.








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